Cristiano Ronaldo Nedved premio Champions League Van Dijk

MONTECARLO – Pavel Nedved polemico al termine del sorteggio dei gironi di Champions League e della premiazione dei migliori giocatori della massima competizione europea per club: “Van Dijk miglior calciatore della Champions League? Mi aspettavo la vittoria di Ronaldo, ma accettiamo tutto”.

“Un girone tosto, non facile, ma in Champions partite facili non esistono””Abbiamo cambiato allenatore, con altri giocatori, ma sono convinto che possiamo fare bene”.”Sarri sta meglio ma era giusto che queste prime due partite di Serie A restasse fuori per ristabilirsi: con la polmonite non si scherza. Credo che lo rivedremo in panchina subito dopo la sosta per le nazionali”.

“E’ un buon sorteggio. Certo non è mai facile in Champions, ma io sono molto fiducioso per la mia squadra. Non vedo l’ora di giocare questo bellissimo torneo”.

Così lo juventino Cristiano Ronaldo commenta il girone della squadra di Sarri in Champions League. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“L’inizio della stagione è sempre duro, è normale che siamo in un processo di rinnovamento – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – La Champions League è sempre difficile, ci sono tante squadre forti, è sempre dura”.



Ronaldo era anche nella terna dei candidati al premio Uefa, con Messi e l’olandese Van Dijk, risultato poi vincitore, e prima della cerimonia aveva detto di essere molto felice del trasferimento in Italia: “E’ stato un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli, la Supercoppa, la Serie A e la Nations League contro l’Olanda – ha affermato il portoghese -. Sono molto contento sia a livello individuale sia di squadra. Ora un’altra stagione e altri record”.

Questi i gironi della Champions League delle quattro squadre italiane, come definiti dal sorteggio Uefa: GRUPPO C: Manchester City (Ing), Shaktar Donetsk (Ucr), Dinamo Zagabria (Cro), ATALANTA; GRUPPO D: JUVENTUS, Atletico Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Ger), Lokomotiv Mosca (Rus); GRUPPO E: Liverpool (Ing), NAPOLI, Salisburgo (Aut), Genk (Bel) GRUPPO F: Barcellona (Spa), Borussia Dortmund (Ger), INTER, Slavia Praga (Rce). Ecco gli altri gironi.

GRUPPO A: Paris Saint Germain (Fra), Real Madrid (Spa), Bruges (Bel), Galatasary (Tur); GRUPPO B: Bayern Monaco (Ger), Tottenham (Ing), Olympiacos (Gre), Stella Ross (Ser); GRUPPO G: Zenit (Rus), Benfica (Por), Olympique Lione (Fra), Lipsia (Ger); GRUPPO H: Chelsea (Ing), Ajax (Ola), Valencia (Spa), Lille (Fra) (fonte Ansa).