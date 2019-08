ROMA – Show di Cristiano Ronaldo e Neymar nel corso di uno spot pubblicitario per ‘Shopee’, una piattaforma e-commerce con sede a Singapore che si occupa di vendita di prodotti online (in stile Amazon, per intenderci).

Nel corso della clip dello spot pubblicitario, Cristiano Ronaldo e Neymar si sfidano in un incontro di pugilato. Ma questo incontro si è rivelato tutto meno che tradizionale visto che Cr7 e O’Ney hanno iniziato a ballare in maniera buffa sul ring tanto da diventare virali su tutti i social network.

Insomma, ‘Shopee’ ha centrato il suo obiettivo visto che non si parla di altro che di questo spot pubblicitario con Cr7 e Neymar. La pubblicità è l’anima del commercio e con due icone social come il portoghese ed il brasiliano il successo è assicurato.

Cr7 e Neymar stanno attraversando due periodi estremamente diversi. Il fuoriclasse della Nazionale Portoghese, che ha saltato l’amichevole contro la Triestina per infortunio ma che sarà pronto per la prima giornata di campionato, è al centro del progetto tecnico della Juventus mentre Neymar è un separato in casa nel Psg ma il club parigino non riesce a trovare un acquirente alle sue condizioni per colpa della cifra monstre che ha pagato qualche anno fa al Barcellona.

Neymar vorrebbe tornare a giocare al Barcellona ma al momento non c’è intesa tra i due club. Il Barcellona voleva inserire in questa trattativa di calciomercato Coutinho ma alla fine l’ex calciatore del Liverpool ha preferito trasferirsi al Bayern Monaco in Germania facendo saltare questo possibile scambio. Neymar potrebbe trasferirsi al Real Madrid in cambio di Gareth Bale ma non è ancora stato raggiunto un accordo tra i due club.

Il video da YouTube con lo spot pubblicitario che vede protagonisti Cristiano Ronaldo e Neymar in versione pugili. Lo spot è diventato virale per lo strano balletto di O’Ney e Cr7 sul ring.