Cristiano Ronaldo si allena con il velocista Obikwelu, la foto su Instagram

ROMA – Cristiano Ronaldo si allena duramente anche in vacanza. Nell’ultimo post caricato su Instagram, Cristiano Ronaldo ha mostrato un allenamento in compagnia di Francis Obikwelu, velocista nigeriano naturalizzato portoghese, detentore del record europeo dei 100 metri (assieme a Jimmy Vicaut).

Dopo aver terminato l’allenamento, Cristiano Ronaldo ha voluto esprimere la sua soddisfazione attraverso un post pubblicato su Instagram: “È stata una grande esperienza allenarmi con il mio amico Francis Obikwelu in pista”.

Vacanze ricche di eventi per Cr7. Il fuoriclasse portoghese, dopo aver archiviato una vacanza da sogno nel resort di lusso a Costa Navarino in Grecia, si è spostato in Costa Azzurra a bordo del suo yacht da mille e una notte.

In Francia, Cr7 non ha pensato solamente a godersi il mare e la bella vita, ha presenziato anche ad un evento della Nike dove ha avuto modo di fare la conoscenza di un altro fuoriclasse dello sport Mondiale come Michael Jordan.

Sempre durante la sua vacanza in Costa Azzurra, a bordo del suo yacht, l’attaccante della Nazionale Portoghese ha incontrato Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, per parlare di come saranno i bianconeri del prossimo anno.

Così, mentre Cr7 sta ultimando le sue vacanze, anche se si allena con continuità, la Juve impazza sul calciomercato. I bianconeri hanno già acquistato Ramsey a parametro zero dall’Arsenal e Luca Pellegrini dalla Roma. Ma non solo, è di oggi la notizia dell’arrivo a Torino dell’ex calciatore del Paris Saint Germain Rabiot (sempre a parametro zero).

La prossima settimana, dovrebbero essere formalizzati gli acquisti di De Ligt dall’Ajax per una cifra monstre e di Gigi Buffon, reduce da una esperienza in Francia tra le fila del Paris Saint Germain. Buffon dovrebbe chiudere la carriera da calciatore alla Juventus per poi iniziare quella da dirigente.