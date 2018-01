MADRID – Florentino Perez ha dato il via libera per la cessione di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano Record, il presidente dei Blancos Florentino Perez avrebbe dato carta bianca a Jorge Mendes, agente di CR7, per mettere sul tavolo le proposte arrivate per il cinque volte Pallone D’Oro, in modo da poter trattare la sua partenza.

La notizia giunge il giorno dopo l’indiscrezione (di AS) secondo cui l’attaccante starebbe pensando a un ritorno a Manchester, sponda United ovviamente, dopo la delusione del mancato rinnovo con il club blanco. Fonti vicine al giocatore assicurano che “Ronaldo si è sentito ingannato”. Infatti dopo la vittoria della Champions League, il portoghese aveva ricevuto la promessa di Perez di un miglioramento contrattuale, che non è mai arrivata.