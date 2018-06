MOSCA – Tutto il mondo è ai piedi di Cristiano Ronaldo. Il giocatore più forte del pianeta, che ha vinto tutto e di più – meno il Mondiale -, finalmente sta trovando la sua competizione anche nella Coppa del Mondo di calcio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Stasera Cristiano Ronaldo è stato inarrestabile e, praticamente da solo, ha costretto al 3-3 la “sua” Spagna. Il fenomeno del Real Madrid ha segnato due gol su calcio piazzato, un rigore e una punizione, e un terzo grazie a una paperissima di De Gea. Ma al di là dei gol, è stato dentro la partita, in maniera dominante, fino al fischio finale dell’arbitro. Con il suo carisma ha tirato sù il morale dei compagni di squadra nei momenti più difficili del big match Mondiale. Si è portato a casa la palma di migliore in campo da leader assoluto del Portogallo. Adesso Messi e Neymar sono chiamati a una risposta all’altezza di Cr7.

NACHO, NACHO MAN

After giving up a penalty earlier in the game, the makeshift right back scores an absolute SCREAMER to put Spain up 3-2 #ESP 😱😱😱 pic.twitter.com/LgBVMbtMRm

— The Sports Quotient (@SportsQuotient) 15 giugno 2018