ROMA – Cristiano Ronaldo ha ritrovato il sorriso con la Nazionale Portoghese ed in questo momento pensa solamente ad impegnarsi per regalare al suo Paese la qualificazione ad Euro 2020 ma, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cr7 avrebbe già un piano per quando tornerà alla Juventus. Al suo ritorno a Torino, Ronaldo dovrebbe scusarsi con l’allenatore Maurizio Sarri e con i compagni di squadra. Intanto il fuoriclasse portoghese ha già fatto un primo passo pubblicando un post su Instagram per celebrare il successo dei bianconeri sul Milan.

In realtà, almeno dal punto di vista pubblico, i compagni di squadra sembrano aver già compreso il comportamento di Cristiano Ronaldo. Szczesny ha sdrammatizzato nel post partita di Juventus Milan, ai microfoni di Sky Sport, dicendo che: “Non c’è nessun problema con Cristiano Ronaldo. E poi, cosa pensate, se Sarri avesse tolto me, anche io avrei reagito così (lo ha detto ridendo)…”.

In attesa del rientro a Torino per il chiarimento con allenatore e compagni, Ronaldo si sta allenando duramente perché il Portogallo deve vincere le ultime due partite contro Lituania (ultima in classifica) e Lussemburgo (penultimo in classifica) per tenere a distanza la Serbia e per qualificarsi per Euro 2020.

Il primo posto non è raggiungibile perché l’Ucraina è troppo distante ma anche il secondo posto va bene per qualificarsi ad Euro 2020. Queste due partite, potrebbero permettere anche a Cr7 di aumentare il suo bottino realizzativo in carriera.