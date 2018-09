Cristiano Ronaldo, quante giornate di squalifica rischia

ROMA – E ora, dopo l’espulsione diretta contro il Valencia, quante giornate di squalifica rischia Cristiano Ronaldo? Da una a tre giornate di squalifica. Dipende da come verrà considerata la condotta dell’attaccante portoghese.

Il codice di disciplina dell’Uefa prevede una giornata per “condotta antisportiva”. Differente il caso in cui l’arbitro, su suggerimento del suo assistente, abbia classificato l’episodio come “condotta violenta”. In questa circostanza il regolamento prevede 3 giornate di squalifica.

In questo caso Cristiano Ronaldo salterebbe non solo la sfida con lo Young Boys, ma anche le due partite con il Manchester United. Il verdetto dell’Uefa arriverà giovedì o venerdì.

La Var avrebbe salvato Cristiano Ronaldo. Ne è convinto Massimilano Allegri: se ci fosse stato anche in Champions League l’aiuto tecnologico agli arbitri, il fuoriclasse portoghese non sarebbe stato espulso.

“Sicuramente il Var avrebbe aiutato l’arbitro in questa decisione. Dispiace rimanere in dieci al 29′ in Champions per un episodio come questo. Speriamo di perdere Ronaldo solo per poche giornate”, ha detto Allegri a SkySport. Poi in conferenza stampa ha aggiunto: “Cristiano ci è rimasto male per questa espulsione, però bisogna passarci sopra e prepararsi per la partita di domenica a Frosinone. Sicuramente sono situazioni che ti lasciano l’amaro in bocca, però bisogna sapere reagire”.