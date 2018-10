“Il Real Madrid annuncia di aver intrapreso un’azione legale contro il quotidiano portoghese Correio da Manhã per la pubblicazione di un’informazione completamente falsa che tenta di danneggiare seriamente l’immagine del nostro club. Il Real Madrid non era a conoscenza del fatto riferito dal quotidiano relativo al giocatore Cristiano Ronaldo e, quindi, non poteva esercitare alcuna azione su qualcosa che assolutamente non sapeva. Il Real Madrid ha richiesto una rettifica totale da parte del giornale portoghese citato sopra”.

La controreplica del giornale portoghese “Correio de Manha”.

A parlare è stato Carlos Rodrigues, direttore esecutivo di CM e CMTV, affermando che “la notizia è stata debitamente verificata dalla redazione e confermiamo, ovviamente, riga per riga quanto pubblicato. Personalmente, siamo anche molto sorpresi da questa reazione del Real Madrid, ma risponderemo in tutte le sedi in cui siamo stati citati. Assicuriamo inoltre che continueremo a indagare su questo caso, indipendentemente dai tentativi di pressione provenienti da qualunque Paese”.