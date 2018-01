ROMA – Cristiano Ronaldo rompe con il Real Madrid, vuole solo il Manchester United. A un soffio dal compiere 33 anni e dopo l’incredibile 2017 che gli è valso un altro Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo è pronto per un’altra avventura. Di sicuro non vuol più proseguire con il Real Madrid che non gli ha rinnovato il contratto alle condizioni – stellari – che sperava. Non è un mistero che Florentino Perez, il presidente dei blancos, stia facendo carte false pur di di inserire tra i galacticos il brasiliano Neymar, accasato al momento al Paris Saint Germain (“un passo indietro” secondo l’altro Ronaldo, il Fenomeno).

Per portare il giocatore più caro della storia a Madrid, Perez sogna un clamoroso scambio con il Psg: offrirebbe cioè Cristiano più soldi. Ma CR7 ha altri piani: lascerà il Real ma per ricongiungersi con un vecchio amore, i reds del Manchester United, la squadra che lo ha fatto diventare il miglior giocatore del mondo (Messi permettendo).