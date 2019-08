Cristiano Ronaldo reazione premiazione Messi video YouTube

ROMA – Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno rubato la scena ai sorteggi di Champions League e a Van Dijk del Liverpool che è stato premiato come miglior calciatore della scorsa edizione della massima competizione europea per club. Messi si è consolato vincendo il premio come miglior attaccante della Champions League dello scorso anno mentre Cristiano Ronaldo è tornato a casa senza premi.

La faccia del portoghese, al momento della premiazione di Messi, ha già fatto il giro del mondo ed è virale sui social network. Al termine della premiazione, Messi e Ronaldo si sono lasciati andare ad un siparietto strepitoso.

Messi: “Cristiano Ronaldo mi manca. La nostra era una bella rivalità da vivere tutte le settimane, tutto l’anno. Adesso Ronaldo si è trasferito in una grande squadra che è la Juventus e magari avremo modo di sfidarci nel corso della stagione di Champions…”.

Cristiano Ronaldo: “Io e Messi ci dividiamo questo palco da 15 anni, abbiamo scritto la storia del calcio. Gli stessi due qui per tutto questo tempo, è una cosa tanta rara quanto straordinaria. Abbiamo un bel rapporto, non abbiamo ancora cenato insieme, per il momento. Magari succederà. E’ stata una bella battaglia in Spagna, ci siamo spinti a migliorarci reciprocamente. Se mi ritirerò insieme a Leo? Lui ha due anni meno di me, ma io mi sento ancora bene. Non sono male per essere un vecchietto, credo di poter far bene ancora in Italia ed in Europa. Io voglio essere qui l’anno prossimo, tra due anni, tra tre. E quelli che mi odiano dovranno abituarsi a vedermi qui”.

Ancora Ronaldo: “Ho avuto il coraggio di lasciare il Real Madrid dopo nove incredibili anni. Non è stato facile ma sono felice di aver scelto la Juventus. Lo scorso anno è stato incredibile. Ho vinto lo scudetto, ho vinto la Supercoppa Italiana con gol in finale e ho vinto la Nations League con la maglia del Portogallo proprio contro l’Olanda di Van Dijk. Sono molto felice…”.

Il video da YouTube con la reazione di Cr7 dopo che Messi lo ha battuto vincendo il premio come miglior attaccante della scorsa Champions League.