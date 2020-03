Cristiano Ronaldo “rosicone”? Sorrentino: “Gli ho parato il rigore e non mi ha dato la maglia” (foto Ansa)

TORINO – Cristiano Ronaldo non ama perdere. Questo ormai lo hanno capito tutti. Infatti ogni volta che non vince un premio internazionale non si presenta alla serata di gala (Pallone d’oro docet…).

Ma a volte a Ronaldo non bastano i successi di squadra. Non basta che il suo club alzi la coppa, lui deve essere il protagonista indiscusso della finale.

Così capita che il Real Madrid vince la sua terza Champions League consecutiva ma lui è scuro in volto per non aver segnato nella finalissima contro il Liverpool…

Da lì a poco l’addio al Real Madrid per trasferirsi alla Juventus.

Quest’anno il Pallone d’oro è andato a Messi, la mamma di Ronaldo ha parlato di mafia nel calcio che penalizza il figlio e Cr7 non si è presentato per andare a ritirare il premio come miglior giocatore della Serie A.

Ora spunta l’intervista di Sorrentino a Sky Sport che svela un altro retroscena sul Cristiano Ronaldo “rosicone”.

Cr7 gli aveva promesso la maglia ma poi il portiere, che lo scorso anno giocava nel Chievo Verona, gli ha parato il rigore ed il portoghese non gliel’ha data più.

Le dichiarazioni rilasciate da Sorrentino su Cristiano Ronaldo a Sky Sport sono riportate da corrieredellosport.it.