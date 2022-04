Cristiano Ronaldo scaricato da Save the Children. Duro colpo all’immagine del campione portoghese. Non sarà più testimonial per l’organizzazione internazionale che tutela i diritti dei minori.

Cristiano Ronaldo scaricato da Save the Children

Colpa della brutta figura rimediata al termine della partita della Premier League Manchester United-Everton. Un brutto gesto ripreso dalle telecamere. Nervosissimo, mentre guadagnava gli spogliatoi, Ronaldo ha sbattuto in terra lo smartphone di un ragazzino di 14 anni che riprendeva la scena.

Il ragazzino peraltro è autistico. La madre non gli ha perdonato la caduta di stile e la violenza ingiustificata del gesto.

“Mio figlio troppo turbato, non andrà più allo stadio”

“Ronaldo, di pessimo umore – ha detto la donna – ha colpito la mano di mio figlio, che ha fatto cadere il telefono, e si è allontanato senza fermarsi”.

“Mio figlio è molto turbato da questo episodio e non vuole più tornare allo stadio, dove era andato per la prima volta”, ha concluso.

Oltre alla revoca del titolo di ambasciatore per Save the Children, Ronaldo deve attendere anche i risultati dell’inchiesta aperta dalla federazione inglese.

Non è servito il comunicato di scuse. Ronaldo le aveva affidate a un post.

“Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia dobbiamo essere sempre rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di fair play e sportività”. Scuse non accettate.