TORINO – Si allarga il gruppo di calciatori della Juventus a disposizione di Massimiliano Allegri. Oggi sono rientrati i primi nazionali, Bentancur, che si è allenato con i compagni, oltre a Perin, Bonucci e Chiellini, che hanno sostenuto una seduta di scarico.

Cristiano Ronaldo, nei giorni scorsi in vacanza in Costa Azzurra, ha documentato il suo ritorno sul campo su Instagram: “Come dicono i miei partners, torna alla realtà. Lavoro fatto”, aggiunge con un faccino sorridente. Domenica i bianconeri affronteranno in casa il Sassuolo, tre giorni dopo il debutto stagionale in Champions a Valencia.

Oggi Don Balon ha pubblicato una notizia bomba su Cr7. Secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo, Cristiano Ronaldo ha posto il veto sull’acquisto di Sergio Ramos da parte della Juventus. Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione per chiudere la sua carriera altrove e Ronaldo ha paura di ritrovarselo alla Juventus.

Tra i due non scorre buon sangue e l’ultima esternazione del difensore, in occasione della premi assegnati ai migliori giocatori della passata Champions League, lo dimostra: «Oltre a essere un grande amico – ha detto Ramos su Modric a margine dell’impegno di Nations League tra la sua Spagna e l’Inghilterra -, è uno di quei pochi giocatori di cui sono orgoglioso di avere con me in squadra. Sarei felice se premiassero lui. Forse ci sono calciatori piu’ pubblicizzati ma se lo merita».