Cristiano Ronaldo show in Portogallo-Lituania: tripletta e… selfie con l’invasore VIDEO

ROMA – Cristiano Ronaldo distrugge la Lituania: tripletta del fuoriclasse juventino nel 6-0 del Portogallo e risposta ai suoi detrattori. Il tutto nonostante quel problema al ginocchio denunciato da Sarri al termine della partita contro il Milan. A completare il tabellino ci hanno pensato poi Pizzi, Bernardo Silva e Paciencia.

CR7 impiega appena sette minuti per siglare il suo 703esimo gol in carriera: dopo una azione insistita dei lusitani, il pallone arriva in area e Cristiano viene travolto da Setkus. Si incarica della battuta dagli undici metri e fa 1-0. Al minuto 22, dopo un pasticcio della difesa lituana, Paciencia serve il capitano del Portogallo che, da fuori area, mette la palla sul secondo palo: 2-0 e doppietta personale. Al 65′, sul 5-0 per la sua Nazionale, Cristiano Ronaldo si prende la scena e firma la sua tripletta. All’83’ però viene nuovamente sostituito ma questa volta tutto lo stadio Algarve, a Faro, gli dedica una standing ovation.

Oltre ai gol e alle giocate per Cristiano Ronaldo anche un curioso siparietto con un invasore, entrato in campo vestito con una maglia della Juventus, ovviamente griffata CR7. Il campione portoghese ha accolto il tifoso e si è anche prestato a un selfie.

Fonte: SKY SPORT.