Cristiano Ronaldo smentisce le nozze segrete con Georgina. Ma nel testamento...

ROMA – Sarebbero bastate due parole pronunciate da Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, per far esplodere il gossip. Parole – “mi marido” – che confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi secondo cui l’attaccante portoghese della Juve e la modella sarebbero convolati a nozze in gran segreto in Marocco, con una cerimonia blindatissima. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Novella 2000. Alcuni sostengono però che il matrimonio sia stato solo pianificato, in attesa delle celebrazioni a breve. A organizzare tutto, secondo quanto scritto da Novella 2000, sarebbe stato l’amico marocchino dell’attaccante, Badr Hari, campione di kickboxing.

In merito alla notizia erano anche arrivate le parole di una persona molto vicino alla coppia che, a Novella 2000, ha dichiarato: “Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”.

Ma poche ore fa sembra essere arrivata la smentita da parte di Cristiano Ronaldo. Tramite il suo entourage, il campione portoghese avrebbe spiegato a TMZ, la non veridicità della notizia. Le voci sono nate dai media italiani e portoghesi, per i quali CR7 e Georgina si erano sposati in una “cerimonia segreta” svoltasi in Marocco. La notizia ora smentita da alcuni amici della coppia che hanno però assicurato che Ronaldo avrebbe cambiato il testamento per includere Georgina.

Fonte: TMZ.