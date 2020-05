Cristiano Ronaldo mostra il nuovo look con treccia su Instagram, tutto merito di Georgina…

TORINO – Cristiano Ronaldo è tornato a Torino più in forma che mai.

Il fenomeno portoghese ha voglia di fare e di stupire.

In attesa di farlo nuovamente in campo, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con il suo nuovo look.

Georgina lo ha aiutato a realizzare una acconciatura quantomeno fuori dal comune.

Durante questa quarantena da coronavirus, i capelli di Ronaldo si sono allungati.

Così Georgina ha deciso di raccoglierli in una treccia che il fenomeno portoghese non aveva mai sfoggiato prima d’ora.

Il look è davvero particolare e per questo motivo tutti i suoi fan sono rimasti sorpresi.

Sorpresi in positivo perché lo hanno riempito di like e di commenti di approvazione.

Le prime immagini del nuovo look dell’attaccante della Juventus sono state pubblicate su Instagram da Georgina.

La compagna di Cr7 non si è limitata a questo, ha anche aggiunto la seguente didascalia di spiegazione:

“Adoro coccolare i miei amori. Oggi pomeriggio faccio pratica con le trecce (questo modello sa come stare fermo)”.

Nel frattempo, il fenomeno della Nazionale Portoghese ha ricominciato ad allenarsi alla Continassa dopo il periodo obbligatorio di quarantena.

Questi sono i primi allenamenti con la Juventus dopo la sosta per coronavirus ma il fenomeno bianconero si era tenuto in forma anche in Portogallo.