TORINO – Vacanze meritate per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che sta dominando il campionato e la Champions League a suon di gol, ha deciso di passare qualche giorno di relax a Dubai con Georgina Rodríguez. La coppia più seguita su Instagram, ha deciso di documentare il tutto con video, foto e storie pubblicate sui social network. Mentre in Italia ci si abbuffava a tavola, Cr7 e la sua signora si allenavano in palestra in maniera tale da poter sfoggiare un fisico da urlo nelle incantevoli location di Dubai. Le immagini parlano da sole.

Gli aggiornamenti Instagram di Georgina e Cr7

Visualizza questo post su Instagram 🛫❤️✨ Buenas noches… Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Ott 6, 2018 at 11:56 PDT

Visualizza questo post su Instagram La brisa del Atlántico y el delicioso Portugal ☀️🌏💕 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Dic 17, 2018 at 7:19 PST

Visualizza questo post su Instagram ✈️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Dic 29, 2018 at 12:00 PST

Visualizza questo post su Instagram Volando entre tus brazos ❤️ @cristiano Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Dic 31, 2018 at 6:13 PST

