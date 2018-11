LONDRA (INGHILTERRA) – Cristiano Ronaldo si è dato al tennis. Il fuoriclasse portoghese ha deciso di sfruttare la pausa del campionato italiano di calcio di Serie A per tenersi in forma ma soprattutto per riposarsi.

E così non parteciperà alla Nations League con il Portogallo, si allenerà a Torino con i calciatori che non sono stati convocati dalle nazionali e si regalerà giorni di vacanza in famiglia come ha fatto ieri quando è stato una delle celebrità più paparazzate a Londra per l’Atp World Tour Finals 2018.

Il portoghese, in tribuna durante la finale degli Atp di Londra tra Novak Djokovic e Isner tenta di raccogliere una pallina finita vicino alla sua postazione, ma senza successo. Cristiano Ronaldo ha fatto “liscio” e la pallina è finita in testa alla compagna Georgina.

Djokovic ha dominato contro Isner

Debutto positivo per Novak Djokovic alle Atp World Tour Finals 2018, che hanno un montepremi di 8 milioni di dollari e si disputano sul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra.

Nel match clou serale, valido per il ‘Guga Kuerten Group’, il numero uno del mondo, all’11/a partecipazione al Masters dove ha già vinto 5 volte, ha sconfitto l’americano John Isner, n.10 Atp, per 6-4 6-3, in un’ora e 13 minuti di gioco, sotto gli occhi anche di Cristiano Ronaldo, in parterre con compagna e figlio.