Cristiano Ronaldo VIDEO GOL Juventus-Manchester United, un capolavoro

TORINO – Un capolavoro di Critiano Ronaldo ha sbloccato la partita di Champions League tra la Juventus e il Manchester United di Josè Mourinho.

65′ Juventus in vantaggio. Cristiano Ronaldo, grande ex dell’incontro, realizza su assist di Miralem Pjanic. Il fuoriclasse portoghese ha segnato al volo, una rete tanto potente quanto spettacolare.

50′ – Secondo legno colpito dalla Juventus, traversa di Dybala. L’attaccante argentino si è liberato dal limite dell’area di rigore dello United e ha calciato a giro “alla Del Piero”. Il suo tiro ha sbattuto contro la traversa a De Gea fuori causa.

#JUVMUN (0-0)

50′ Dybala !! Énième occasion de la Juve et encore ce n’est pas la plus énorme !! Manchester United tient bon mais pour combien de temps ? pic.twitter.com/ErYCb2n18Z — le Programme sport (@Le_prgm_sport) 7 novembre 2018

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero con la Juventus che ha avuto l’occasione più clamorosa. Khedira, lasciato solo dalla difesa del Manchester United, ha calciato a botta sicura ma, a De Gea battuto, il palo gli ha negato la gioia del gol.

⚽ Khedira almost gets the 1st goal for Juventus. #championsleague #UCL pic.twitter.com/PO6ra6SjKM — MINT Sports Consulting TM (@MintInvesting) 7 novembre 2018

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Sanchez, Martial. Allenatore: José Mourinho

