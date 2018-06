MOSCA – Il Portogallo è passato in vantaggio contro la Spagna dopo appena 4 minuti di gioco. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, è stato utilizzato il var. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tecnologia ha aiutato l’arbitro Rocchi ad assegnare il tiro dagli undici metri. Cristiano Ronaldo è venuto a contatto con Nacho, e si è lasciato cadere. Il fallo c’è, quindi è stato giusto assegnare il penalty ma c’è anche da dire che Cristiano Ronaldo ha accentuato, e di molto, la caduta dopo il contatto con il centrale spagnolo.

Portogallo-Spagna 2-1 | video gol Cristiano Ronaldo, che papera De Gea

Portogallo-Spagna 1-1 | video gol Diego Costa

Portogallo-Spagna 1-0 | video gol Cristiano Ronaldo su rigore

CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali: