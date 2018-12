TORINO – Importante episodio da moviola nel corso del secondo tempo tra Juventus-Sampdoria con il punteggio bloccato sull’1-1. L’arbitro Valeri ha assegnato un calcio di rigore alla Juventus, dopo aver consultato il var, per un tocco con la mano di Ferrari. Come avvenuto in occasione del rigore assegnato sempre dal var ma alla Sampdoria, l’arbitro Valeri ha voluto consultare la tecnologia per optare sulla volontarietà o meno dei tocchi di mano.

Ecco i video da YouTube e Twitter

“Rigore è quando arbitro (anche dopo la review al VAR) fischia” (cit. @VujaBoskov mod.) 😱🤔😂 pic.twitter.com/hI8XKOvcNu — dondiego (@dondiegotheone) 29 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

GOL DI RONALDO SU RIGORE! 2 a 1 per noi è 14 gol in classifica Marcatori, ora RONNY é primo!#JuveSamp#CR7#FinoAllaFine pic.twitter.com/4zksUw8EKy — Juventino alla Quadrata (@juvallaquadrata) 29 dicembre 2018