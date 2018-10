TORINO, ALLIANZ STADIUM – “E segna sempre lui!”. Il coro da stadio la dice tutta sull’inizio travolgente di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Anche contro il Genoa, è proprio il fuoriclasse portoghese a sbloccare la partita con un tocco da bomber di razza sul tiro cross di Cancelo. In precedenza, Cristiano Ronaldo aveva colpito un palo di testa su cross di Cuadrado. Un avvio travolgente per Cr7.

Gli highlights di Juventus-Genoa

21′ – Miralem Pjanic a terra ma per fortuna l’infortunio non è grave e poco dopo si è ripreso.

19′ – Gol della Juventus. Cristiano Ronaldo segna da due passi dopo un tiro cross di Cancelo e una uscita sbagliata da Radu.

1-0 Cristiano Ronaldo gol del goat #juveGENoa pic.twitter.com/BsFxjN9qBA — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

13′ – Palo colpito da Cristiano Ronaldo! Il fuoriclasse portoghese ha colpito di testa su cross di Cuadrado e ha colpito il palo a Radu battuto. Juventus vicina al gol.

10′ – La prima occasione da gol è per la Juventus. Cristiano Ronaldo si libera bene e calcia con il sinistro ma Radu non si fa sorprendere.

#juveGENoa miracolo di radu su Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/s1ukqHxveZ — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

Il tabellino di Juventus-Genoa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouamè, Piatek. Allenatore: Juric

