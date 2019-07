MARBELLA – Cristiano Ronaldo ha appena acquistato una splendida villa a Marbella, in Spagna, dal valore complessivo di 1.5 milioni di euro. Con questo acquisto, l’impero immobiliare dell’attaccante della Juventus sfora il tetto dei 30 milioni di euro.

In questa villa dei sogni, troviamo una enorme piscina vista mare all’interno di un esclusivo parco con campi da golf, palestra privata e sale da cinema. Cr7 ha deciso di acquistare questa regia perché si è sempre trovato bene a Marbella, sulla Costa del Sol in Andalusia (video con le immagini della villa in fondo all’articolo).

Sarri ha deciso dove schierare Cristiano Ronaldo: “Partirà largo a sinistra come ha sempre fatto con il Real Madrid”.

“Cristiano Ronaldo giocherà a sinistra, dove ha ottenuto le migliori soddisfazioni. Dybala può rendere bene sul centrodestra”. L’abbondanza di attaccanti non spaventa Maurizio Sarri, intento a disegnare la soluzione migliore per l’attacco della Juventus da mettere in pratica quando avrà la rosa al completo.

“In quella posizione Paulo Dybala (che però potrebbe trasferirsi al Manchester United per favorire l’arrivo di Romelu Lukaku) può rendere bene se abbinato ad un trequartista di raccordo – spiega il tecnico in conferenza stampa, secondo quanto riportato dal sito internet della Juventus -. Ronaldo è in grado di fare la differenza e la farà.

Nella prima partita della tournéa asiatica, contro il Tottenham, ha segnato e ha avuto altre palle gol importanti”.

Cr7 dovrebbe partire largo a sinistra ma nel corso della stagione probabilmente lo vedremo spesso nel ruolo di centravanti, posizione del campo che occupava con regolarità durante la gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

Il video da YouTube che mostra la nuova villa acquistata da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juve ha speso 1.5 milioni di euro per aggiudicarsi questa splendida abitazione. In questo filmato, le immagini della nuova regia di Cr7 (fonti Ansa e Mundo Deportivo).