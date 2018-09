MONTECARLO – “Vitamina D” assunta nel migliore dei modi: una giornata all’aria aperta su uno yacht a Montecarlo. Cristiano Ronaldo sfrutta i tre giorni di riposo concessi da Allegri ai suoi calciatori per una gita in compagnia della famiglia: nel post pubblicato sul suo profilo Instagram il campione portoghese sfoggia la sua forma impeccabile posando su uno splendido yacht.

Un tuffo con Georgina e Cristiano Jr, una puntata al casinò: ricaricare le batterie in vista della ripresa dell’attività fissata per martedì. Dopo quattro giorni di duri allenamenti, un po’ di riposo anche per il cinque volte Pallone d’Oro.

