CROTONE – Crotone-Cagliari, partita molto importante per la lotta alla salvezza, è stata decisa da intervento errato del VAR. La gara è terminata sul punteggio di 1 a 1 ma al 90′ è stato annullato un gol regolare al Crotone firmato da Federico Ceccherini. L’arbitro Tagliavento di Terni ha deciso di consultare il VAR per prendere una decisione ma ha sbagliato di grosso perché Ceccherini non ha commesso fallo sull’avversario ed era in posizione regolare al momento del colpo di testa vincente.

Crotone-Cagliari 1-1 (1-1) CROTONE (4-3-3): Cordaz 7, Sampirisi 6 (1′ st Faraoni 6), Ceccherini 6.5, Capuano 6.5, Martella 7.5, Benali 6, Barberis 6 (25′ st Budimir 6), Mandragora 6.5, Ricci 6.5, Trotta 6, Stoian sv (11′ pt Nalini 6). (3 Festa, 78 Viscovo, 34 Simic,93 Ajeti, 20 Pavlovic,13 Izco,14 Sulijc, 6 Rodhen, 89 Crociata, 99 Simy). All. Zenga 6.5

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6 (43′ pt Rafael 7), Pisacane 4, Castan 6.5, Ceppitelli 7, Dessena 6.5, Padoin 6, Cigarini 7 (29′ st Andreolli 6), Ionita 6, Faragò 6.5, Giannetti 6.5 (12′ st Lykogiannis 6), Farias 6.5 (26 Crosta, 7 Cossu, 13 Romagna, 27 Deiola, 25 Sau, 35 Gagliano). All. Lopez. 7 Arbitro: Tagliavento 4

Reti: 28′ pt Trotta (rig), 50′ pt Cigarini. Recupero: 5′ e 4′ Angoli: 8-3 per il Crotone. Ammoniti: Cigarin e Ceccherini per gioco falloso, Farias e Ricci per reciproche scorrettezze. Espulso al 47′ pt Pisacane per fallo su Ricci Var: 3

***I GOL – 28′ pt: Trotta trasforma il calcio di rigore assegnato da Tagliavento dopo aver consultato il Var. – 50′ pt: Cigarini su punizione dal limite segna il gol del pareggio.

Da Twitter:

“Tagliavento, sei un uomo mortoooooooooo” Dallo Scida è tutto. pic.twitter.com/SOcWk67oel — Simone (@simostu9) 28 gennaio 2018

MA COME HA FATTO TAGLIAVENTO A VEDERE FUORIGIOCO SU QUESTA PUNIZIONE?!

Non è nemmeno opinabile! pic.twitter.com/ECZ1F3pVQz — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 28 gennaio 2018

Radiate Tagliavento dallo sport. pic.twitter.com/QhNHq4UJdk — Abate Borisov (@UbriacoACM) 28 gennaio 2018

Tagliavento si presenti in sala stampa e spieghi l’annullamento di questo gol,altrimenti appenda direttamente il fischietto al chiodo e si dia alla numismatica pic.twitter.com/HnLW03BCtX — Ballero (@AndreaBallerini) 28 gennaio 2018

Tagliavento si conferma fra i migliori arbitri italiani, annullando un gol regolare anche con il #VAR#CrotoneCagliari pic.twitter.com/8LULjahylq — ® © a m p i x (@r_campix) 28 gennaio 2018