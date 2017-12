ROMA – Davide Nicola ha presentato le dimissioni irrevocabili da allenatore del Crotone. La decisione improvvisa è stata presa dopo la sconfitta interna con l’Udinese (3-0 per i friulani), la quarta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, a causa di incomprensioni con la dirigenza alla fine della gara.

Il tecnico aveva detto che “chi pensava di salvarsi prima si sbagliava di grosso”, una frase sibillina che forse era riferita a critiche di troppo.

Ieri mattina il presidente Vrenna avrebbe cercato di incontrarlo, come scrive Gazzetta.it, convocandolo in sede. Ma Nicola, pare, aveva già un impegno. La società resta in attesa di sviluppi definitivi (formalizzazione scritta delle dimissioni), magari prima dell’allenamento in programma nel pomeriggio. Conta ancora di far ricredere Nicola dalla sua decisione.

Al suo posto, se le dimissioni verranno accettate, potrebbe avere più chance di tutti Massimo Drago, il tecnico che proprio con il Crotone fece il salto di qualità, chiamato dopo l’allontanamento di Menichini il 23 gennaio 2012 (e vi rimase fino al 20 maggio 2015). La società valuta Di Carlo, Colantuono e anche Stellone.

Nicola, in sostituzione di Ivan Juric, era stato ingaggiato dal Crotone, neopromosso in Serie A, nel giugno del 2016. Con i calabresi, nonostante un inizio incerto e una parte centrale di campionato disastrosa, è riuscito incredibilmente a salvarsi all’ultima giornata, concludendo una cavalcata che gli ha permesso di ottenere 20 punti nelle ultime 9 partite di campionato.