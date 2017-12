Crotone-Napoli, il fallo di mano di Mertens in area di rigore

ROMA – Il Napoli è campione d’inverno dopo la vittoria a Crotone per 1-0. Una vittoria con polemiche. Ad essere sotto la lente d’ingrandimento è il presunto fallo di mano di Mertens. Episodio dove l’arbitro Mariani non ha consultato al VAR.

“Vorrei capire come funziona il Var – ha detto Zenga, allenatore del Crotone, a Premium Sport -, non dico niente che già sono stato squalificato. L’avete detto anche voi, il fallo di Mertens è rigore e vorrei capire come funziona e chi gestisce il Var. Poi viene il sospetto che siccome siamo il Crotone… Il quarto uomo mi ha detto che il Var ha valutato e non ha considerato rigore l’intervento. Sono esterrefatto ed arrabbiato, andiamo avanti, non c’è nulla da fare. Il tocco di mano di Mertens è volontario, poi è ovvio il rigore bisogna anche segnarlo. Noi abbiamo fatto una gara di spessore contro una squadra straordinaria e questi episodi possono determinare la gara”.