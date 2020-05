LONDRA (INGHILTERRA) – In Italia è aumentato il numero di divorzi per colpa della quarantena da coronavirus ma in Inghilterra è successo l’opposto in casa Crouch.

Grazie al lockdown, l’ex attaccante del Liverpool ha potuto passare più tempo con la moglie e con i figli ed è tornato il sereno nella sua famiglia.

Un anno fa, Crouch stava per divorziare dalla super modella Abbey Clancy mentre quest’ultima era in attesa del loro quarto figlio.

La Clancy si aspettava un marito più presente al termine della sua carriera di calciatore ma non è stato così.

Così i due hanno iniziato a litigare in continuazione fino ad odiarsi.

Sono arrivati vicini alla rottura perché non riuscivano a rasserenarsi nemmeno per fare l’amore.

A svelarlo è la stessa moglie dell’ex centravanti della Nazionale Inglese ai media britannici.

Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.