MOSCA (RUSSIA) – Cska Mosca-Roma 1-2, gol: Kostas Manolas 3′, Sigurdsson 50′, Lorenzo Pellegrini 59′. Partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Classifica: Roma e Real Madrid 6, Cska Mosca 4 e Viktoria Plzen 1.

59′ La Roma torna subito in vantaggio. Cristante sbaglia la conclusione a rete ma serve involontariamente un assist a Lorenzo Pellegrini che non sbaglia davanti ad Akinfeev e lo infila con un sinistro imparabile.

Pellegrini desempata em Moscou: CSKA 1×2 Roma pic.twitter.com/FjnqchrvAF — Goleada Info (@goleada_info) 7 novembre 2018

50′ Pareggio del Cska Mosca. I russi sfondano dalla parte di Santon. Sigurdsson elude la marcatura del terzino giallorosso e batte Olsen con un tiro imparabile.

Sigurdsson empata para os russos: CSKA 1×1 Roma pic.twitter.com/OwT1EUFhfO — Goleada Info (@goleada_info) 7 novembre 2018

3′ Roma subito in vantaggio. Colpo di testa vincente di Kostas Manolas su cross di Lorenzo Pellegrini. L’eroe di Roma-Barcellona ancora a segno in Champions League.

FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA MOSCA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Rodrigo Becao, Magnusson, Nabakin; Oblyakov, Akhmetov; Vlasic, Bijol, Sigurdsson; Chalov. Allenatore: Goncharenko

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Lo.Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

