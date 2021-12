CSKA Sofia-Roma, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming

CSKA Sofia-Roma, dove vedere la partita di Conference League in diretta tv e in streaming. All’ultima giornata la Roma, già qualificata, si gioca il primo posto nel girone. Alla squadra di Mourinho serve la vittoria e sperare che il Bodø/Glimt non faccia altrettanto contro lo Zorya. Sulla strada della Roma c’è il CSKA Sofia, già certo dell’ultimo posto nel girone. La partita si gioca il 9 dicembre, fischio d’inizio alle 18:45. CSKA Sofia-Roma dove vederla.

CSKA Sofia-Roma dove vederla in tv e in streaming

La partita di Conference League della Roma, con fischio d’inizio alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite) e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita della Roma con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8.

CSKA Sofia-Roma: le probabili formazioni

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar, Vion; Yomov, Caicedo, Wildschut.

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Diawara, Villar, Viña; Mayoral, Abraham.