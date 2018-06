MOSCA – In tutto il mondo stanno conoscendo il var. Lo strumento tecnologico che in Italia ormai conosciamo molto bene, si sta rivelando il grande protagonista dei Mondiali di Russia 2018. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tecnologia è stata utilizzata nel corso del primo tempo tra Perù e Danimarca per assegnare un rigore al team sud americano. Rigore che però non è stato sfruttato da Cueva che ha calciato il pallone alle stelle scatenando l’ironia del popolo dei social network. Troppo facile il collegamento: passetti, rincorsa infinita e palla alle stelle. Cueva è per tutti il “nuovo Simone Zaza”.

Cueva nel mirino dei social

#PerùDanimarca mma che rigore ha tirato #cueva ?! Sembra messi 🙂 — jeffrey b. (@jeff_barb) 16 giugno 2018

Chi fa minchiate sul dischetto del rigore meriterebbe di essere preso per le orecchie alla traversa #Cueva #PeruDanimarca #WorldCup — Cristiana (@SoloCristy) 16 giugno 2018

Il calcio di rigore di Cueva… 😄#PeruDanimarca pic.twitter.com/ImHTlE98Dg — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 16 giugno 2018

Cueva voleva imitare il balletto di Zaza e l’effetto è stato identico 🕺#PeruDanimarca #Mondiali2018 — Alberto Margoni (@56108f7cf9604be) 16 giugno 2018

La faccia di Gareca dopo il rigore di Cueva. Fateci una maschera. — Pippo Russo (@Pippoevai) 16 giugno 2018

Cueva’s penalty was … not close. pic.twitter.com/djigVYt9EE — FOX Soccer (@FOXSoccer) 16 giugno 2018



