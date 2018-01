ROMA – Il gol del vantaggio del Milan contro la Lazio firmato da Patrick Cutrone è irregolare. Sul cross di Calhanoglu l’attaccante rossonero ha colpito con il braccio ingannando l’arbitro Irrati e i suoi assistenti. Effettivamente la testa va in torsione in modo particolarmente ingannevole e servono diversi replay per dimostrare il fallo. Un episodio non rilevato dal Var.