ROMA – Da qualche ora è diventato pubblico un video che ritrae due persone che fanno sesso e una terza persona che prima li filma e poi si inquadra da solo: questa terza persona ha una somiglianza incredibile con Cyril Thereau, neo attaccante del Cagliari. Su Twitter molti dicono che non si tratti dell’ex Chievo e Fiorentina ma quello che fa più riflettere è il gesto che dell’uomo inquadrato, molto simile, per non dire uguale, all’esultanza del calciatore francese.

Il video, che ha una durata di un minuto e 18 secondi, ha cominciato a circolare su Whatsapp prima di venire pubblicato su Twitter ma non è chiaro chi lo abbia iniziato a diffondere per primo: l’unica cosa che sembra abbastanza evidente che l’uomo ripreso sia cosciente della ripresa me mentre la donna, di spalle, non sembra rendersi conto di nulla.

Tra i commenti su Twitter subito per partito il toto-nomi e c’è chi ha fatto il nome di un compagno di squadra del giocatore come co-protagonista del video ma c’è stato anche chi ha smentito la presenza di Thereau perché il calciatore avrebbe un tatuaggio che nel video non si vede. Alcuni ipotizzano che il video non sia attuale ma sia stato girato tempo fa, quando il giocatore militava in un’altra squadra: quello che fa più riflettere è il gesto che dell’uomo inquadrato, molto simile, per non dire uguale, all’esultanza del calciatore francese. Un vero intrigo a luci rosse.