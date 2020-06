Damiano Cunego ricoverato, infezione per ex vincitore Giro D’Italia (Credit Facebook)

ROMA – Damiano Cunego, ciclista ed ex vincitore del Giro d’Italia nel 2004, è ricoverato in ospedale per una infezione cerebrale.

A darne notizia è Cunego, in un lungo post su Facebook in cui ha tranquillizzato i suoi fan: “Ho avuto un’infezione e dovrò rimanere un mese in ospedale”.

I medici hanno diagnosticato all’ex ciclista, soprannominato il Piccolo Principe, una infezione in un ventricolo cerebrale.

Per questo motivo, Damiano Cunego è stato ricoverato all’ospedale di Verona.

Nel post su Facebook, Cunego si mostra sorridente mentre è seduto in ospedale e racconta: “Dopo una settimana di ricovero ho deciso di mandarvi una mia bella foto (finalmente) sorridente”.

L’ex ciclista spiega: “Ho avuto un’infezione in un ventricolo cerebrale che mi ha al momento stoppato”.

Cunego si è affidato allo staff della neurochirurgia di Verona, in particolare al dottor Soda: “Mi stanno seguendo nella terapia quotidiana antibiotica che proseguirò nelle prossime 3/4 settimane”.

E aggiunge: “Fortunatamente è risolvibile, ma avrò bisogno di un periodo di cura e riposo, di rimanere qui in ospedale per poter tornare il miglior Damiano di sempre”.

Poi un appello ai fan: “Vi chiedo la cortesia di rispettare la mia privacy in questo periodo. Non vedo l’ora di tornare in bici”.

Damiano Cunego, chi è l’ex ciclista vincitore del Giro d’Italia

Classe 1981, Cunego ha vinto la medaglia d’oro nel Mondiale Juniores ad appena 18 anni conquistando il soprannome di “Piccolo principe”.

Nel 2004 ha vinto il Giro d’Italia e nel 2008 la medaglia d’argento nel Mondiale di Varese.

Inoltre, è arrivato sesto al Tour de France e ha conquistato per tre volte il Giro di Lombardia.

A partire dal 2019 è diventato uno degli ospiti fissi di una popolare trasmissione dedicata alla Formula 1 su Sky.