Damiano Zugno morto a 31 anni per un tumore: aveva giocato in B col Mantova

ROMA – Si è spento a 31 anni Damiano Zugno, ex giocatore del Mantova, con cui debuttò in serie B nel 2008, e tra le altre di Spinea e Istrana, squadre dilettantistiche del Veneto. Il tumore contro cui aveva lottato, al punto da riuscire a tornare a giocare, alla fine non gli ha lasciato scampo.

Di quell’esordio in B raccontava: “Un ricordo splendido, anche se la partita per me era terminata con un’espulsione per doppia ammonizione. Però avevo comunque giocato contro Ricchiuti e Consigli”.

Ad agosto Zugno, insegnante anche di storia e italiano all’istituto Galilei di Treviso, avrebbe compiuto 32 anni.