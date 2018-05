ROMA – Lo descrivono turbato, Damir Skomina, incapace di nascondere le sue sensazioni dopo aver rivisto a caldo tutte le decisioni sbagliate prese durante Roma-Liverpool.

Come scrive Vladimiro Cotugno per Il Corriere dello Sport, il rigore negato ai giallorossi per il clamoroso mani di Alexander-Arnold e l’altro su Dzeko per l’entrata di Karius, con il bosniaco fermato prima per un fuorigioco inesistente, sono stati crocevia di una partita che ha spalancato a Klopp le porte di Kiev chiudendole in faccia ai giallorossi.

E di questo, il fischietto sloveno si è reso conto solo negli spogliatoi visto che in campo anche i giocatori non si sono quasi accorti degli eventi, con proteste minime: ennesima dimostrazione della superiorità dell’occhio della telecamera su quello dei protagonisti.