ROMA – “In questo momento rifiutiamo di accettare una notizia del genere” ha dichiarato Dan Peterson, ex allenatore di Basket a cavallo degli anni ’70 e ’90, ai microfoni del Late Show di Rai Radio2 ieri, domenica 26 gennaio, pochi minuti dopo la scoperta della morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero.

“Kobe Bryant era molto legato e molto riconoscente verso l’Italia. Ha sempre detto di aver imparato i fondamentali e l’intelligenza di gioco in Italia. Ha sempre dichiarato: “sono un giocatore più straniero-internazionale che americano. Sono molto riconoscente e grato a chi mi ha insegnato come giocare a basket”.

“Era il Ruud Gullit del basket” continua Peterson, “un uomo con caratteristiche fisiche e atletiche eccezionali, anche con una grandissima tecnica e mentalità. Kobe aveva tutte queste caratteristiche insieme e anche una determinazione terrificante”. “Era un uomo a 360 gradi: non si è fermato agli allori e i soldi guadagnati nel basket, ha cercato di continuare a crescere come uomo anche dopo la sua carriera sportiva”, conclude Peterson. (fonte RAI RADIO2)