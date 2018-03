PARIGI (FRANCIA) – Quelle parole gli si sono ritorte contro. Dani Alves, l’uomo che aveva dichiarato “Lascio la Juve per vincere la Champions League”, non solo non l’ha vinta ma ha salutato la massima competizione europea per club a marzo. Lo stesso è successo a Neymar, calciatore che aveva lasciato il Barcellona per tornare a vincere la Champions League con la maglia dei parigini.

Grande beffa per il Paris Saint Germain, club che ha investito miliardi di euro negli ultimi anni senza riuscire ad arrivare mai nemmeno tra le prime quattro d’Europa. Nel frattempo, la Juventus, club che ha investito molti meno soldi, ha disputato due finali di Champions e proprio i tifosi del club bianconero hanno ricordato a Dani Alves quelle sue infelici dichiarazioni.

Da twitter.

Ciao Dani Alves, saluta la @ChampionsLeague pic.twitter.com/42KJ8ifk05 — Beppe Marotta Fake (@MarottaJuve) 6 marzo 2018

Il match di Dani Alves… Perdere un pallone sanguinoso, farsi fare un tunnel con gol annesso di CR7…. Ma il suo pensiero era ancora chiaro… Lasciare la Juve per Vincere la Champions a Parigi…. Aurevoir Dani….. — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) 6 marzo 2018

Ciao sono Dani Alves, sono alla fine di una carriera fantastica in cui sono stato il migliore nel mio ruolo. Vado via dalla Juve perchè il mio intento è di chiuderla guadagnando il più possibile. Era semplice, bastava non parlare sempre fuoriluogo per essere anche un grande uomo — ⬜️⬛️ALBianconero刀 (@albianconero35) 6 marzo 2018

Ed allora Dani Alves lascia la Juve perché vuole vincere la Champions ?

Il Real vince anche in Francia per 2 a 1 ,fuori il PSG e fuori anche Dani Alves , il prossimo anno se vuole vincere la Champions verra’ all’Inter — Boboj29 (@Boboj29) 6 marzo 2018

Dani Alves ha perso un’occasione per stare zitto. E sì,l’articolo l’ho letto quindi non scassate i maroni. Ha risposto in maniera stupida, banale e superficiale. Risposta che evidentemente rispecchia la sua persona. — Claudia ⚫⚪ (@cla_juve_35) 5 marzo 2018

Meno male che Dani Alves ha lasciato la juve “per vincere la Champions League”. — _Elisa_ (@_Verne89_) 6 marzo 2018

Dani Alves:

2 UEFA

3 CL

3 MONDIALE PER CLUB

4 UEFA SUPERCUP

Ha più trofei della Juve ma i gobbetti simpatici lo prendono per il culo dopo una gara persa in CL contro il Real fuori casa.

Limitatevi a dire che è un pagliaccio sennò i ruoli si invertono — Mirko Barni (@clusium16) 15 febbraio 2018

perche’ secondo te Dani Alves si sarebbe comportato bene? Ha mancato rispetto a tutti i tifosi della Juve con dichiarazioni del cazzo e con la voglia di andare a Parigi per vincere la Champions…

Ma la Chemps con cavolo che la vince quest anno… arrogante! — Nicola (@Nicoboss72) 7 marzo 2018