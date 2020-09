Di padre in figlio, Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha segnato un gol capolavoro a San Siro durante l’amichevole Milan-Monza.

Ha solamente 18 anni ma è considerato da tutti un predestinato. Stiamo parlando di Daniel Maldini. Il baby fenomeno rossonero potrebbe ripercorrere le gesta del nonno Cesare e del papà Paolo.

Ieri è stato il migliore in campo nel corso della partita amichevole tra il Milan e il Monza a San Siro.

Non c’era Berlusconi, ancora alle prese con il coronavirus, ma sugli spalti era presente tutta la famiglia Maldini, compreso Paolo che è un dirigente dei rossoneri.

Quindi Berlusconi non ha potuto godersi il ritorno a San Siro da avversario ma tutti gli altri sono rimasti a bocca aperta per il talento del baby Maldini.

Sul risultato di uno a uno, in virtù delle reti siglate da Calabria e Finotto, Daniel ha ricevuto il pallone in area di rigore e ha battuto il portiere del Monza con un destro sul secondo palo da applausi.

Una rete ‘alla Del Piero’ che ha evidenziato in pieno il suo talento. Come detto, Maldini jr ha solamente 18 anni ma ha già due presenze in Serie A. Inoltre per Pioli è incedibile e per questo motivo sono state rifiutate tutte le offerte delle squadre di A e B che lo hanno richiesto in prestito.

Maldini jr resterà in rossonero e crescerà alle spalle dei tanti campioni presenti nella rosa del Milan. Il video YouTube con il suo gol (video YouTube).