ROMA – L’attaccante inglese Daniel Sturridge è stato squalificato quattro mesi per aver violato le regole della federcalcio nazionale sulle scommesse. Aveva fornito delle informazioni al fratello sul suo possibile trasferimento al Siviglia.

L’ex Liverpool Sturridge, in forza attualmente al club turco del Trabznospor, è stato costretto a rescindere il contratto. La squalifica gli impedisce di giocare nei campionati europei. Il giocatore era stato in un primo momento bloccato per due settimane più altre quattro con sospensione condizionale. E gli era stata inflitta una multa da centomila euro.

La Football Association ha però fatto appello. La nuova sentenza, confermata anche dalla FIFA, prevede uno stop di quattro mesi per il 30enne ex attaccante anche della nazionale. Il regolamento del calcio inglese vieta ai giocatori non solo di scommettere. Ma anche di fornire informazioni confidenziali a familiari e amici che possono essere utilizzate per fare delle puntate. (fonte Sport.Sky.it)