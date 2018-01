ROMA – Uno scandalo a luci rosse che poteva travolgerla. E che invece lei ha prontamente disinnescato. Protagonista è Daniela Figo, figlia 18enne di Luis Figo, ex stella di Barcellona, Real Madrid e Inter. Da giorni giravano video a luci rosse con protagonista una ragazza che affermava di essere appunto Daniela Figo. Una “trovata” che però è stata smascherata e smentita dalla stessa figlia del campione portoghese.

Le foto e i video a luci rosse, ha precisato Daniela, sono di “una ragazza che finge di essere me“: “Voglio che tutti sappiano e capiscano che le immagini sono false e non sono affatto le mie! Non capisco il motivo che si cela dietro tutto ciò e mi rende triste che certa gente faccia tutto questo solo per attirare attenzione, coinvolgendo persone che nemmeno conosce”.