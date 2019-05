Daniele Adani: “Addio di Allegri? Ecco quando è stato deciso”

ROMA – “La data e la partita che concludono il rapporto con Allegri è Juventus-Ajax senza ombra di dubbio” dice Daniele Adani che proprio proprio parlando di quella partita dopo Juventus-Torino si era confrontato duramente con Massimiliano Allegri.

“La verità – continua – è che Massimiliano Allegri, che sarà difficilissimo da sostituire come ho detto più volte, è il sicuro che ti porta garanzie di successo in un determinato tipo di lavoro, in una determinata competizione con le sue sicurezze e con la sua capacità di valutazione e ottimizzazione delle performance dei calciatori. Ma la parola chiave della conferenza che abbiamo ascoltato è: analisi. Perché l’analisi ti permette di valutare non il risultato ma il lavoro svolto”

“La società – spiega – che è rappresentata da Andrea Agnelli ed è lui che decide, già ci aveva detto qualcosa dopo quella partita (contro l’Ajax ndr). Poi In Italia a volte c’è questa tendenza a essere un po’ lenti di comprendonio o a far finta di non capire per poi avere più stupore. Era stato detto ‘certo ha il contratto’, ma quella non era una riconferma. Non c’è stata mai più lontananza dalla conferma che in quest’ultimo mese. E allora dov’è tutto questo stupore?”. Fonte: Sky.