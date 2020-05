Daniele Baselli, infortunio in allenamento: lesione parziale del crociato (foto Ansa)

TORINO – Grave infortunio rimediato da Daniele Baselli nell’ultimo allenamento sostenuto con il Torino Calcio.

Per Baselli si tratta di una lesione parziale del crociato.

Nei prossimi giorni, lo staff medico del Torino Calcio deciderà se sarà necessaria una operazione chirurgica o meno.

Ma prima di tutto bisognerà attendere che si sgonfi il ginocchio interessato dall’infortunio.

A questo punto il prosièguo della stagione di Baselli è a forte rischio.

Si tratterebbe di una grave perdita per il Torino perché fino a questo momento Baselli è stato un titolare inamovibile visto che ha giocato 16 partite in campionato e 5 in Europa League.

Grazie alle buone prestazioni con la maglia granata, Baselli si è meritato anche il debutto in Nazionale due anni fa.

Nel corso della sua carriera granata, Baselli ha collezionato complessivamente 169 presenze segnando in totale 20 gol.

Il Torino è già con la testa alla ripresa della Serie A visto che non è tra le semifinaliste di Coppa Italia.

Il Torino si appresa a ricominciare il campionato come tutte le altre squadre di Serie A.

Il campionato italiano di calcio ricomincerà il prossimo 20 giugno.

Prima del campionato, sarà la volta della Coppa Italia ma il Torino non è tra le semifinaliste del torneo.

Per la conquista della Coppa Italia, restano in corsa Juventus, Milan, Inter e Napoli.