Daniele De Rossi negativo al Covid, l’annuncio della moglie, Sarah Felderbaum: “37 giorni dopo”

Daniele De Rossi torna negativo al Covid: l’ex calciatore della Roma, oggi nello staff azzurro di Roberto Mancini, è uscito dall’incubo coronavirus. A dare l’annuncio sui social è stata la moglie di Daniele De Rossi, l’attrice Sarah Felberbaum.

Daniele De Rossi contagiato dal Covid con la moglie

De Rossi aveva contratto il Covid durante l’ultima sosta per le nazionali ed era stato anche ricoverato in via precauzionale all’istituto malattie infettive Spallanzani di Roma.

De Rossi torna dalla moglie Sarah Felberbaum

Guarito dalla polmonite che lo aveva portato in ospedale De Rossi si era trasferito in un appartamento da solo, in isolamento lontano dalla moglie Sarah Felberbaum e dai loro figli Olivia e Noah.

Oggi il ritorno a casa, annunciato ai fan dalla attrice con una foto della coppia e accanto la didascalia: “37 giorni dopo”.

Chi è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi

Nata a Londra il 20 marzo del 1980, 41 anni, Sarah Frances Rose Felberbaum, vero nome di Sarah Felberbaum, è un’attrice, modella e conduttrice televisiva italiana di origine britannica.

Cresciuta in Italia, a 15 anni ha iniziato a lavorare come modella. E’ stata quindi protagonista di diverse campagne pubblicitarie, tra cui una serie di spot con Sergio Castellitto e Francesco Mandelli.

Compare anche in alcuni videoclip, in particolare degli Zero Assoluto e di Nek.

Nel 2000 esordisce come conduttrice nel programma musicale Top of the Pops, su Rai 2. Nel 2002 esordisce su Rai 1 come conduttrice di Unomattina Estate.

Nel 2003 conduce la prima edizione di Sky Cine News con Luca Argentero. Nel 2004 pubblica il romanzo Baby Vogue.

Interpreta alcune serie tv e nel 2007 esordisce al cinema, nel film Cardiofitness, per la regia di Fabio Tagliavia.

Tra il 2009 e il 2010 gira i film Due vite per caso, Ti presento un amico e Maschi contro femmine.

Nel 2011 è protagonista femminile nel film di Andrea Molaioli Il gioiellino e la sua interpretazione le vale la sua prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Nel 2012 interpreta Livia, la storica fidanzata di Montalbano, nella fiction Il giovane Montalbano.

Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi: figli e vita privata

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si fidanzano nel 2011 e si sposano il 23 dicembre del 2015 alle Maldive. La coppia ha avuto due figli, Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. De Rossi ha anche un’altra figlia, Gaia De Rossi, nata da una precedente relazione con Tamara Pisnoli.