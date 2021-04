Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid. L’ex capitano della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana.

Nella giornata di giovedì 8 aprile De Rossi è stato sottoposto ad una Tac d’urgenza al San Camillo, poi il ricovero allo Spallanzani.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos Daniele De Rossi starebbe stato colpito in forma severa dal Covid, così come era stato per Francesco Totti. Il calciatore è stato ricoverato visto il persistere dei sintomi, ma le sue condizioni non destano allarme: non è in terapia intensiva.

De Rossi, il ritiro della Nazionale e i numerosi contagi

De Rossi è rimasto coinvolto nei numerosi casi di contagio emersi dopo gli ultimi impegni della Nazionale italiana per le qualificazioni ai Mondiali, reduce dall’impegno contro l’Irlanda del Nord e dalla doppia trasferta in Bulgaria e in Lituania

L’ex capitano della Roma, 37 anni, è risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff azzurro.

Nazionale Covid, 8 calciatori positivi

Sono al momento 8 i calciatori che al rientro dalle convocazioni in Nazionale, sono finiti nella lista dei positivi e costretti all’isolamento fiduciario come da protocollo.

Questi i contagi in sequenza: dopo Leonardo Bonucci (Juventus), Marco Verratti e Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain, che avevano lasciato il ritiro dopo la gara di Sofia), Vincenzo Grifo (Hoffenheim) il numero dei giocatori contagiati s’era allargato ad Alessio Cragno (Cagliari), Salvatore Sirigu (Torino), Matteo Pessina (Atalanta) e Federico Bernardeschi (Juventus).