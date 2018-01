ROMA – Daniele Doveri, il contestato arbitro del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, quello del fallo non fischiato di Khedira su Acquah, contrariamente a quanto scritto da molti non è mai stato punito per quella partita. Lo spiega nei dettagli Torino Today.

Quando Doveri non era stato designato per la successiva gara di campionato in molti avevano pensato a una sorta di punizione. Ma in realtà le designazioni erano state fatte qualche ora prima del derby. E ora Doveri tornerà tranquillamente ad arbitrare Udinese-Spal. Quindi nessuna sospensione o punizione per il contestato arbitro del derby di Coppa Italia.