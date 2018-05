RECOARO – Giorni da incubo per Daniele Orsato dopo la sua prestazione arbitrale nel corso del big match di Serie A tra Inter e Juventus.

L’arbitro è nel mirino dei tifosi dell’Inter che lo accusano apertamente di essere pro Juventus e stanno cercando di “scovarlo” nel suo paese, Recoaro.

Il Corriere di Verona: “l’arbitro Orsato sotto vigilanza: “I miei figli sono agitati”

Dal Corriere di Verona: “Gli Orsato di Recoaro sono tanti, ben difesi geograficamente e praticamente imprendibili, eppure i militanti dell’odio li hanno raggiunti. Ai Parlati si arriva dove finisce la strada, c’è la chiesa, la panetteria e una piazzetta dove due bambini biondi scorazzano fino a che non arriviamo noi sconosciuti, dopo di che i bambini vengono fatti entrare in casa in tutta fretta e una signora, preoccupatissima si informa: «Sono la moglie di Daniele Orsato. No, non rilascio dichiarazioni. Non dico niente».