MOSCA – Daniele Orsato, il contestatissimo arbitro di Inter-Juve, andrà ai Mondiali di calcio in Russia. La Commissione arbitrale della Fifa ha ufficializzato i 13 arbitri che fungeranno da addetti al Var durante i Mondiali di Russia. Tra i selezionati ci sono gli italiani Orsato, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

Il criterio di selezione – rende noto la Fifa – si è basato sull’esperienza acquisita nei campionati nazionali e sulla partecipazione ai seminari organizzati dalla stessa Fifa sulla videotecnologia.

Durante i Mondiali gli arbitri addetti alla Var saranno indicati come Var, Avar1, Avar2 e Avar3. Oltre ai 13 direttori di gara selezionati potranno essere utilizzati come addetti alla videotecnologia alcuni dei 36 arbitri e dei 63 assistenti già prescalti dalla Fifa (per l’Italia Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini e Elenito Di Liberatore).

Proprio dopo aver consultato il Var, l’arbitro ha deciso di espellere Vecino dell’Inter per aver calpestato la gamba di Mandzukic della Juve. In seguito a questa scelta, i nerazzurri si sono trovati a giocare in 10 dai primi minuti del primo tempo, crollando proprio nel finale davanti alla rimonta della Juventus che probabilmente consegnerà ai bianconeri il settimo scudetto consecutivo.

Orsato, da addetto al Var, fu contestato dalla Roma ad inizio campionato quando, nel match tra i giallorossi e l’Inter, non segnalò, sull’1-0 per la Roma, un fallo da rigore di Skriniar su Perotti all’arbitro Irrati. Una decisione che fece infuriare i giallorossi che vennero sconfitti in rimonta dai nerazzurri.