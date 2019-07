ROMA – Daniele Scardina sarebbe il nuovo fidanzato di Diletta Leotta, la celebre giornalista e conduttrice tv di Dazn, la quale ha annunciato solo a metà giugno la fine della sua lunga relazione con Matteo Mammì, dirigente Sky. Il settimanale Spy, infatti, ha postato le foto in anteprima di quella che sarebbe la nuova storia al centro del gossip.

Scardina, 28 anni, è il campione mondiale IBF dei Supermedi di boxe. Nato nella periferia milanese, a Rozzano, ora, da qualche anno vive e si allena a Miami. L’approdo negli States invece è arrivato grazie al fratello Giovanni, che gestiva un ristorante in Florida. Soprannominato King Toretto, il 28enne è cresciuto presso la Domino di Milano.

Dopo aver vinto il Guanto d’Oro 2013 da dilettante, nel 2015 è passato tra i professionisti. “Sono strumento della gente che cerca la speranza. La boxe non è uno sport basato sulla violenza, ma sulla speranza di realizzarsi”, raccontò in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

E’ molto amico di noti rapper italiani, come Fedez, Marracash, Luchè e Gué Pequeno. Proprio quest’ultimo gli avrebbe fatto conoscere la giornalista e conduttrice. Anche se i due si erano conosciuti durante un incontro di pugilato svoltosi a Milano nel marzo scorso e trasmesso proprio da Dazn di cui Diletta è il volto principale. Inutile dire che la notizia ha subito fatto il giro del web. Diletta Leotta infatti è seguitissima dai paparazzi pronti ad immortalare ogni suo movimento in vacanza e in città. Ora però a difenderla ci sarà un bodyguard molto speciale.