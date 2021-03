Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19. Il difensore dell’Inter è già in quarantena. La preoccupazione in casa nerazzurra di altri contagi è di nuovo alta.

D’Ambrosio è risultato positivo al tampone effettuato ieri, lunedì 15 marzo, ed è in quarantena, mentre il resto del gruppo squadra è di nuovo in isolamento domiciliare. Il difensore nerazzurro domenica aveva avvertito un malessere prima della gara col Torino e non era andato in panchina. Per questo era rientrato a Milano a bordo di un auto messa a disposizione dalla società e non in pullman con il resto della squadra. Tra domenica e ieri si è sottoposto a due test molecolari ed è saltata fuori la temuta positività.

D’Ambrosio positivo, squadra dell’Inter in isolamento domiciliare

Dopo la vittoria di Torino, Antonio Conte aveva concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori. Oggi la squadra si è ritrovata alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti e tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi che, vista la positività di D’Ambrosio, da protocollo sarà ripetuto ogni 48 ore.

I giocatori torneranno in isolamento domiciliare, ma si alleneranno regolarmente e, se non ci saranno altre positività in questi giorni e l’Ats non imporrà lo stop alle sedute alla Pinetina, giocheranno regolarmente contro il Sassuolo sabato sera a San Siro.